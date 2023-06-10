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Gündem İstanbullular pazar gününe aman dikkat!
Gündem

İstanbullular pazar gününe aman dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 19:08:00 -
İstanbullular pazar gününe aman dikkat!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pazar günü yapılması planlanan koşu nedeniyle 06.00-14.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Kadıköy Belediyesi Cadde10K-21K Koşuları, yarın Caddebostan Sahili’nde düzenlenekcek. Koşu nedeniyle 06.00-14.00 saatleri arasında sahil şeridi ve Bağdat Caddesi Kızıltoprak ışıklar-Maltepe İDO iskelesi ışıklar arası trafiğe kapalı olacak.

Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarı’ndan başlayarak Bağdat Caddesi’nde devam edecek yarışlara yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor.

Paten yarışı 07.30’da, 10 kilometre koşu yarışı 09.00’da, 21 kilometre yarışı 09.15’te, çocuk koşusu ise 11.00’de başlayacak.

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