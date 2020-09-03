İstanbullular İmamoğlu yönetimine isyan etti: Yazıklar olsun ya!

Dünkü Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılmaya devam ettiğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu. Tedbirin elden bırakılmamasını isteyen Sağlık Bakanı Koca, önlem alınmaması durumunda salgının yayılacağını belirterek, “Vatandaş olarak dışarıda maskesiz olmamamız, temizlik ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen toplu taşımalardaki yoğunluk ise, her gün işe gitmek zorunda kalan vatandaşları riske atıyor. Bunca yoğunluğa rağmen birtakım belediyelerin vatandaşlara kulak asmaması, haliyle halkı çileden çıkarıyor.

Özellikle 16 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’daki toplu taşıma rezaleti, adeta virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor. Koronavirüs Türkiye’de yayılmaya başladıktan hemen sonra metrobüs sayısını azaltan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) halen toplu taşıma sefer sayısında yeterli boyuta ulaşamadı.

“Yazıklar olsun ya!”

Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağı'nda inen bir vatandaş, İBB’nin tedbirsizliği nedeniyle oluşan metrobüsteki yoğunluğa tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen vatandaş, “Bu kadar olmaz. Metrobüse de bakın, tramvaya da bakın bu kadar olmaz. Nedir bu çile ya. Yarın bir gün okullar açılsa ne olacak, tatiller bitse ne olacak. Ondan sonra korona devam... Devam eder tabii. Yazıklar olsun ya!” dedi.

“Önlem falan yok”

Mehmet Bozkurt isimli vatandaş ise, metrobüslerin ağzına kadar olduğunu belirterek, “Bir şey de diyemiyorsun. Önlem falan yok yani” diye konuştu. Maske takımı konusunda gençlerin duyarsız olduğunun altını çizen Bozkurt, yaşlıların özen gösterdiğini söyledi.

“Metrobüslerde tedbir yok”

Derya Akavcı adlı yolcu ise şunları söyledi:

“Metrobüslerde koronavirüsle ilgili tedbir yok. Zaten sosyal mesafe olayı yok. Metrobüs sayısını daha fazla arttırmaları gerekiyor, servis sayısını daha fazla arttırmaları gerekiyor. Çünkü insanlar iç içe gidiyor. Eskisinden farkı olmadığı için covid-19'un biteceğini zannetmiyorum. Metrobüslerde genelde maske takılıyor.”

İmamoğlu yönetimi, koronavirüsün Türkiye’de yayılmaya başladığı günlerde de metrobüs sefer sayılarında skandal bir düzenlemeye gitmişti. CHP’li İBB idaresi, metrobüs sefer sayılarını azaltarak sözde virüse karşı önlem almıştı. Bu kararın ardından oluşan yoğunluk, İstanbul’da toplu taşıma araçlarını virüsün adeta merkezi haline getirmişti. İBB’nin garajda yatırdığı metrobüslerin görüntüleri ise sosyal medyada oldukça tepki çekmiş ve vatandaşlar İmamoğlu’nun istifasını istemişti.