İstanbullular hizmet bekliyor

İstanbullular, geçen hafta görevi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan devralan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimden evvel meydanlarda verdiği sözleri tutup tutmayacağını yakın takibe aldı.

Borç yüküyle bıraktığı Beylikdüzü ilçesinin ardından 16 milyonluk şehri nasıl yöneteceği merak konusu olan CHP’li İmamoğlu’nun trafik ve park sorunu ve deprem riski başta olmak üzere belli başlı problemlere karşı üreteceği çözümleri açıklayıp, uygulamaların bir an önce devreye girmesi bekleniyor.

Toplu taşıma teşvik edilsin

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, İBB’nin yeni yönetimini İstanbul’u yaşanabilir kılacak projeler ortaya koymaya davet etti. Ağaoğlu, İstanbulluların belediyeden beklentilerini şöyle sıraladı:

-Toplu taşıma teşvik edilmeli. Metro hatlarının yapımı tamamlanmalı. Otobüsler, metrobüsler ve metrolarla şehrin her yerine erişilebilmeli. Otobüsler ve metrolar 7/24 hizmet vermeli. Metrobüsten indirimli olarak faydalanılabilmeli. Metrobüs ve otobüs ücretleri dengelenmeli. Ayrıca deniz ulaşımına önem verilmeli, vapur seferleri arttırılmalı.

Otoparklar yapılmalı

-Trafik yoğunluğu azaltılmalı. Raylı sistem ağı genişletilmeli. Yol, tünel ve köprü yapımı devam etmeli. Ayrıca metro ve metrobüs hatlarının yakınlarında geniş otoparklara yer verilmeli. Var olan otoparkların ise kapasiteleri artırılmalı. Otoparklardan ücretsiz ya da günlük 1-2 liraya yararlanılabilmeli. Vatandaşın otopark sorunu rant kapısı olarak görülmemeli.

-Enerji giderleri aşağı çekilmeli. Doğal gaz ve su ücretlerinde indirim devam etmeli. Ücretler, asgari seviyelerde tutulmalı.

Fiyat denetimleri artırılmalı

-Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında indirimin önü açılmalı. Bu ürünlerde fiyat ve kalite denetimleri arttırılmalı. Zabıtalar, seyyar satıcıları kovalamanın ötesinde bir şeyler yapmalı.

-Kaliteli ve ekonomik ürün satışı noktasında tedbirler alınmalı. Örneğin tanzim satış uygulaması geliştirilmeli. Bu uygulamanın piyasayı dengelediğini unutmayalım. Bir ara 10 liraya varan soğanın tanzim satışlar sayesinde 2-3 liraya gerilediğini aklımızdan çıkarmayalım.

Betonlaşmaya dikkat

-Sağlıklı çevre için arıtma sistemleri ve çöp depolama tesisleri geliştirilmeli. Doğaya zarar veren, havayı kirleten sanayi kuruluşlarına göz yumulmamalı.

-Yine haşere ve sivrisinekle mücadeleye önem verilmeli. Belli periyodlarla ilaçlama yapılmalı.

-Betonlaşmanın artışına izin verilmemeli. Binaların iç içe girmesine, konutların birbirine yapışık hale gelmesine müsaade edilmemeli. Yeşil alanların sayısı arttırılmalı. Yeni çocuk parkları, yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları inşa edilmeli.

Kritik uyarı

-Depreme karşı tetikte olunmalı. Afet anında toplanılacak alanlar rehabilite edilmeli. Hükümetle el ele verilerek kentsel dönüşüme hız kazandırılmalı.

-Maketten konut satacak müteahhitler yakın markaja alınmalı. Tüketici Kanunu’na uymayan inşaat şirketlerinin faaliyetlerine izin verilmemeli.

Şimdi iş zamanı

-İstanbul’da ulaşımı rahatlatacak metro, tramvay, füniküler olmak üzere çalışmaları devam eden 17 farklı raylı sistem hattı aksaklıklara meydan vermeden tamamlanmalı.

-Turizmde en büyük katma değere sahip kruvaziyer turistlerinin yeniden İstanbul’a çekilmesi için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım’ın önemli vaatlerinden birisi olan kruvaziyer limanının inşasına hemen başlanılmalı. Böyle bir proje İstanbul’un kazancı olacaktır.

-Atatürk Havalimanı arazisinde bir fuar ve kongre merkezi kurulması planlanıyordu. Projeyle İstanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlanacaksa, bu konuda gecikilmeden bürokrasiden arındırılmış adımlar atılmalı.

Rakamlarla beklentiler

16 milyonu aşan nüfusuyla 129 ülkeyi geride bırakan İstanbul, dünyanın sayılı metropolleri arasında. Türkiye nüfusunun ise yüzde 18.6’sını barındırıyor. Nüfus yoğunluğundaki liderliğinin yanısıra İstanbul, ekonominin ve ticaretin de başkenti. Milli gelirin yüzde 27’sini İstanbul iş dünyası oluşturuyor.

İhracatın yüzde 42’si

İhracatın yüzde 42’sini İstanbul üstleniyor. 60 binin üzerinde küresel şirket bu kentte iş yapıyor. Türkiye’deki iş gücünün yüzde 20’si bu kentte. Geçtiğimiz yıl ağırladığı turist sayısı 13 milyon. Taşı toprağı altın olan bu kentteki ekonomik göstergeler, Türkiye ekonomisi için de çok önemli ipuçları taşıyor.

Artık iş zamanı

İş dünyası da ekonominin lokomotifi olan ve ülke ekonomisine ayna tutan megakentte, yerel seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte ‘artık iş zamanı’ diyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de geçtiğimiz hafta, “Şimdi ekonomiye odaklanma vakti” mesajını vermişti.

Ulaşımdan turizme, finanstan lojistiğe kadar tamamlanması beklenen ve İstanbul markasını parlatacak projeler ise şöyle:

Ekonomiye odaklanma vakti

17 hatta raylı sistem

İstanbul’un dört bir yanında metro, tramvay, füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar sürüyor. Toplam 221.7 kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) verilerine göre bu özelliğiyle İstanbul, ‘aynı anda en fazla raylı sistem hattının inşa edildiği şehirler’ sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. Yapımı devam eden hatlar tamamlandığında, İstanbul’daki raylı sistem hat uzunluğu toplam 454 kilometreye çıkacak.

Saatte 70 bin yolcu

Milyonlarca İstanbullu’nun tamamlanmasını beklediği bu hatlardan en önemlileri, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Halkalı-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı. Kent halkının, dünyanın en büyük havalimanına erişimini kolaylaştıracak metro hatlarından Gayrettepe hattının 2020 yılında açılması planlanıyor. Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinden geçen bu hat, toplam 37.5 kilometre ve 9 istasyondan oluşuyor. Sefer sıklığı 3 dakika olarak planlanan hatta, araçlar 4’lü veya 8’li diziler halinde hizmet verecek.

Toplam 32 kilometre ve 7 istasyon olan Halkalı hattı için öngörülen tarih ise 2021. Yeni metro hattı ile saatte 70 bin yolcu taşınacak. Açıldığı günden bu yana 12 milyon yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, yeni metro hatlarıyla seyahati kolaylaştırıp İstanbullulara zamandan tasarruf etmenin konforunu yaşatacak.

İBB’nin üstlendiği hatlar

İBB tarafından yapımı devam eden hatlar şunlar:

-Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı

-Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı

-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı

-Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli metro hattı

-Dudullu-Bostancı metro hattı

-Rumeli Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı

-Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı

-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattı

-Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı

-Bağcılar-Küçükçekmece metro hattı

-Başakşehir-Kayaşehir raylı sistem hattı

-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı

-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı

Nitelikli fuar alanına ihtiyaç var

Türk sivil havacılığının ilk göz ağrısı olan ve İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı arazisinde kurulacak 11 milyon metrekarelik Millet Bahçesi içinde bir fuar ve kongre merkezi de planlanıyor. Merkez, Avrupa’nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay almak ve İstanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak. 60 yeni fuara zemin hazırlayacak merkez, her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlayacak. Bu da kent ekonomisine 3 milyar dolar turizm geliri anlamına geliyor. İş dünyası da Atatürk Havalimanı arazisinde yapılacak fuar ve kongre merkezi fikrine sıcak bakıyor.

Turizmde rota kruvaziyerler

Geçen yıl 13 milyon turisti ağırlayan İstanbul’un, turizmde yeni rotası kruvaziyer gemileri. Hedef, turizm pastasının kreması olarak nitelendirilen ve en büyük katma değeri oluşturan kruvaziyerleri İstanbul limanlarında ağırlamak.

Daha ziyade zengin turistleri konuk eden kruvaziyerler, 3 yıl İstanbul’dan uzak kaldı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise yılın ilk kruvaziyeri olarak bin yolcu kapasiteli Regent Seven Seas Voyager isimli suit gemi Sarayburnu limanına yanaştı.

Kentin en büyük cruise alanı Galataport’un, 2020 yılında tam kapasite hizmete girmesiyle İstanbul’a 2 milyon kruvaziyer turistinin geleceği öngörülüyor. Liman, aynı anda 3 büyük geminin konaklayabileceği kapasitede. Galataport’ta 2020 için şimdiden 50 gemi rezervasyon yaptırdı.

Cruise limanlarının bir diğer adresi de Yenikapı olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yenikapı’da cruise limanı inşa etmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yılsonuna kadar ihaleye çıkılacağını müjdeledi.

Kapalıçarşı ticaretini de canlandırır

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, önceki aylarda, İstanbul’da çok önemli turizm yatırımları bulunduğuna ve bunların öne çıkarılması gerektiğine dikkat çekmişti. Galataport’un devreye girmesiyle kruvaziyer ticaretinin de gelişeceğini vurgulayan Avdagiç, şöyle konuşmuştu: “Kruvaziyer turizmi Kapalıçarşı ticaretini de canlandıracak. Nuruosmaniye’de tamamen bu turistlere hitap eden önemli bir ticaret vardı. Katma değeri yüksek olan o grubu tekrar İstanbul’a getirmeliyiz."