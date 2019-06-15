"İstanbullular Fatih'in emanetine sahip çıkacak"

Mehmet Özmen Ankara

AK Parti, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kampanyasına devam ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP de seçim çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’da yapılan seçim çalışmalarına AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız da katılıyor. Yediyıldız, yeniakit.com.tr’ye 23 Haziran’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İmamoğlu’nun kurgulanması 31 Mart’a kadardı”

31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun adeta dönemin evliyası gibi hareket etmeye çalıştığına işaret eden AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “CHP’nin adayı olan şahsın gerçek yüzü 31 Mart’tan hemen sonra pat diye ortaya çıktı. Bir saatin kurgulanması gibi kurgulanan CHP’nin adayının kurgulanması 31 Mart’a kadardı. Kurgulanma saati bittiğinde İmamoğlu’nun tavrı, tarzı ve her şeyi değişti. Kurgulanma saati bittiğinde İmamoğlu’nun tavrı, tarzı ve her şeyi değişti.” şeklinde konuştu.

“İstanbullular 23 Haziran’da gereğini yapacak”

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart sonrası ortaya koyduğu eylem ve tutumunu değerlendiren Yediyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben sizinle beraberim, sizin söylediklerinizin hepsini yapacağım’ der gibi kiliselere gidip ayinlere katılmış, PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte yürümüştür. İstanbullular inşallah CHP’nin bu adayına geçit vermeyecektir. Sağduyulu davranacak olan olan İstanbulluların oylarıyla Sayın Binali Yıldırım, yeniden seçilecek ve yola devam edilecektir. Ordu Valimiz Sayın Yavuz’a yapılan ağır hakaretleri bu vesileyle bir kez daha kınıyorum. Valimize yapılan hakaret Ordululara yapılmış bir hakarettir ve Ordulu kardeşlerimiz 23 Haziran’da gereğini yapacaktır.”