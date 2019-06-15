0553 313 94 23

"İstanbullular Fatih'in emanetine sahip çıkacak"

AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçiminin çok önemli olduğunu belirterek, “CHP adayının kurgulanma saati 31 Mart’a kadardı. Allah’ın izniyle İstanbullular gereğini yapacak ve PKK/HDP ile kol kola olan CHP adayına gerekli cevabı verecektir. İstanbullular Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti İstanbul’a sahip çıkacaktır.” dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:32

 Mehmet Özmen  Ankara 

AK Parti, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kampanyasına devam ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP de seçim çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’da yapılan seçim çalışmalarına AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız da katılıyor. Yediyıldız, yeniakit.com.tr’ye 23 Haziran’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İmamoğlu’nun kurgulanması 31 Mart’a kadardı”

31 Mart seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun adeta dönemin evliyası gibi hareket etmeye çalıştığına işaret eden AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “CHP’nin adayı olan şahsın gerçek yüzü 31 Mart’tan hemen sonra pat diye ortaya çıktı. Bir saatin kurgulanması gibi kurgulanan CHP’nin adayının kurgulanması 31 Mart’a kadardı. Kurgulanma saati bittiğinde İmamoğlu’nun tavrı, tarzı ve her şeyi değişti. Kurgulanma saati bittiğinde İmamoğlu’nun tavrı, tarzı ve her şeyi değişti.” şeklinde konuştu.

“İstanbullular 23 Haziran’da gereğini yapacak”

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart sonrası ortaya koyduğu eylem ve tutumunu değerlendiren Yediyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

Ben sizinle beraberim, sizin söylediklerinizin hepsini yapacağım’ der gibi kiliselere gidip ayinlere katılmış, PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte yürümüştür. İstanbullular inşallah CHP’nin bu adayına geçit vermeyecektir. Sağduyulu davranacak olan olan İstanbulluların oylarıyla Sayın Binali Yıldırım, yeniden seçilecek ve yola devam edilecektir. Ordu Valimiz Sayın Yavuz’a yapılan ağır hakaretleri bu vesileyle bir kez daha kınıyorum. Valimize yapılan hakaret Ordululara yapılmış bir hakarettir ve Ordulu kardeşlerimiz 23 Haziran’da gereğini yapacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Şenel Yediyıldız
  5. 23 Haziran
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. AK Parti
  8. Fatih Sultan Mehmet Han
  9. Fatih Sultan Mehmet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tosya’da bin 26 öğrenci TYT sınavında ter döktü
    1. Tosya’da bin 26 öğrenci TYT sınavında..
    2. Kontrolden çıkan otomobil takla attı!..
    3. Otomotiv devinden Türkiye hamlesi!..
    4. 18 ayrı başkentte İdlib eylemi
    5. Gaziantep’te, en az definin yapıldığı..
    6. Otobüste cinsel içerikli video izleyen..
    7. Otomobil ile minibüs kafa kafaya..
    8. Darıca’da sel sularının bastığı market..
    9. Dönercide “ayran" tartışmasında garson..
    10. Bakanlık duyurdu: 51 terörist etkisiz..
    11. Oyuncakları toplamanın en kolay yolu..
    12. Güzelkent’te sahil, morg ve şadırvan..
    13. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    14. Gebze’de 450 çocuk sünnet şöleninde..
    15. MHP İl Başkanı Karataş’tan Babalar..
    16. Filistin Başkanlığı: “ABD’nin ‘asrın..
    17. MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk..
    18. Sel sularında sürüklenen otomobil..
    19. 26. Sultan Sekisi Toplantısı “23..
    20. Tokat'ta dolu ve sağanak etkili oldu
    21. Rizeliler kahvaltıda buluştu
    22. Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na..
    23. Dünya Okçuluk Şampiyonası
    24. İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin..
    25. Pentagonun operasyonları küresel..
    26. İzin gününde kadının yardım..
    27. Pençe Harekatı'nda 51 terörist etkisiz..
    28. Boyabat’ta sel çeltik tarlalarını vurdu
    29. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    30. Ardahan’da YKS heyecanı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu