İstanbullular evinden helalleşmeden çıkmasın

Sebahattin Ayhan İstanbul

CHP, HDP ve İP’in desteğiyle İBB koltuğuna oturduktan sonra, yandaşlarına kadro açmak için liyakatli personeli işten atıp, İETT ve İSKİ gibi hayati öneme sahip kurumları iş bilmezlerle dolduran Ekrem İmamoğlu, beceriksizliğinin faturasını İstanbul halkına ödetmeye devam ediyor. Yönetim becerisinden yoksun idareciler, bakımsızlık nedeniyle dökülen, arızalarla, kazalarla ve yangınlarla yürüyen tabuta dönen toplu ulaşım araçları, periyodik sağlık kontrolünden ve eğitimden yoksun bırakılan şoförler İstanbulluların canından ediyor. Geçtiğimiz gün “Frenleri bozuk” olduğu için Bahçelievler’deki otobüsü durağına girerek 2 kişinin ölümüne, 6 kişinin ise yaralanmasına sebep olan İETT otobüsünün karıştığı kaza, toplu ulaşımdaki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Akit’e konuşan uzmanlar, İstanbul nüfusunun her gün artmasına rağmen, 2018’den bu yana araç filosuna takviyeler yapılmadığını, bakım onarım ihalelerinin CHP yandaşlarına peşkeş çekildiğini, personel alımında liyakate önem verilmemesi yüzünden ölümü kazalar yaşandığına işaret ettiler.

Araç filosu yenilenmiyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Şehir Plancısı Ahmet Öztürk, şunları dile getirdi: “Maalesef İBB’nin araç filosu uzun süredir yenilenmiyor. Araçlar çok yorgun, bakım ve onarımlarda yeterli olmayınca kazalar, yangınlar, yolda kalmalar kaçınılmaz bir hal alıyor. Bu konunun uzmanı olmanıza da gerek yok, sabah evden çıktıktan sonra etrafınıza bakın, gün içinde otobanlarda emniyet şeridine çekmiş yada otobüs duraklarında park etmiş yol yardım aracı bekleyen İETT otobüslerini göreceksiniz. Hatta bunu da yapmanıza gerek yok, İETT’nin mobil uygulamasına girip duyurular bölümüne bakın. Sefer iptallerine ilişkin onlarca duyuru okuyacaksınız. İETT’nin resmi araç filosu 3457. Bu araçlardan kaçı yandı, kullanılmaz hale geldi bilinmiyor. Çünkü İBB veri açıklamıyor. İBB’deki AK Parti grubu 177 tanesinin hurdaya çıktını açıkladı. İstanbul sürekli büyüyen bir şehir ama filo 2018’den bu yana bu yana büyümüyor.”

Soygun düzeni hakim

İBB’deki yolsuzluklara ilişkin önemli ifşalarda bulunan gazeteci yazar Cengiz Alçayır da, şunları söyledi: “İETT’nin otobüslerinin bakım ver onarımını yandaşa peşkeş çektiler. CHP’li vekil Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdiler. Otobüslerin bakımlarını layıkıyla yaptırmıyor. Çıkma parça kullanılıyor orijinal parça kullanılmadığı için ciddi arızalar meydana geliyor. Gelinen nokta çok vahim, insanlar evlerinden çıkarken helalleşmeden çıkmamalı. Çünkü her gün bir otobüs ya bir duvara çapıyor ya yanıyor ya da gece yarısı yolda kalıyor. İstanbul’un başına her gün bir felaket geliyor. Bu belediyecilikte beceriksizliğin tavan yaptığı göstergesidir. Türkiye’de hiçbir belediye ulaşımla ilgili böyle eleştirilmedi. Sistemi öyle bir kurmuşlar ki, İETT’de soygun düzeni hakim olmuş.”

İstanbullu ölüyor

İBB Başkanı İmamoğlu’nun İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine, Anadolu’da mitingler yaparak kariyer planlamasına odaklandığını kaydeden Alçayır, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul umurunda değil. İmamoğlu, Anadolu’da kariyer planlaması yapıyor. Tarihe İmamoğlu belediyeciliği diye bir belediyecilik kavramı girdi. Bu rezil bir belediyeciliktir. Yani otobüs durağında ölen 2 kişinin olduğu bir şehir ve başkan Anadolu’da geziyor. Şu an İstanbul enkaza dönmüş durumda. Korku filminin yaşandığı dev platform gibi. İstanbul’da yaşıyorsan başına her an her şey gelebilir.”

Göksu'dan tepki

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise katıldığı bir canlı yayında İBB’nin otobüs ve metrobüslerinin bakım ve onarımı için ihale verilen firma ile ilgili konuştu. İhale teklifi veren firmalar arasında Mercedes firmasının teklifi de olmasına rağmen, İBB tarafından ‘yetersiz’ görülerek, ihalenin başka bir firmaya verildiğini hatırlatan Göksu, şunları dile getirmişti: “Büyükşehir Belediyesi bakım ihalesi yapıyor. Bir firma, İETT’den bir buçuk yılda yaklaşık 2 milyar TL’lik ihale alıyor. Maliyetten 3-5 bin lira aşağı bir firma giriyor ve bütün ihaleleri alıyor. Mercedes diyor ki ‘ben tamir etmek istiyorum.’ İETT diyor ki, ‘Sen bu işleri beceremezsin, yetersizsin, bu ihaleye giremezsin diyor.” İhaleyi kazanan firmanın CHP’li Vekil Özgür Karabat’la ilişkisi deşifre olmuştu.

Bakım oyunu

İstanbul’daki kazalara ilişkin konuşan Hizmet-İş Sendikası İstanbul İETT 3 No’lu Şube Başkanı Mustafa İluk da, İETT araçlarının bakımlarının kurum bünyesinde yapıldığı dönemde daha az kaza yaşandığına işaret ederek, şunları ifade etti: “İETT’nin bakımları, kendisinin yaptığı dönemde daha verimli, daha düzenliydi. Şimdi otobüslerin bakımları özel firmalara veriliyor. Firmalar para kazanma amaçlı olduğu için bakımlar düzenli yapılmıyor. Otobüslerin arızalanması, yanması söz konusu oluyor. İşin özü bu.”

Kazasız gün geçmiyor

30 Aralık 2022: Kartal’da minibüs ile İETT otobüsü çarpıştı. 7 yolcu yaralanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

24 Aralık 2022: İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Aracın içinde sıkışan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Tramvay, otobüs aynı kazada

6 Aralık 2022: Alibeyköy’de tramvay raydan çıkarken, iki araca çarpan otobüs körük kısmından ikiye ayrıldı. 33 kişi yaralandı.

24 Kasım 2022: Bakırköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

20 Kasım 2022: Ümraniye’de İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı, 7 kişi yaralandı

31 Ekim 2022: Büyükçekmece’de, İETT otobüs şoförünün aniden rahatsızlanması sonrası otobüs motosiklet, ağaç ile uyarı levhasına çarparak durabildi.

17 Ekim 2022: Başakşehir’de park halindeki İETT otobüsü, şarampole düştü.

06 Ekim 2022: Gaziosmanpaşa’da park halindeki aracında bakım yapan İETT şoförü, park halindeki başka bir İETT otobüsünün hareket etmesiyle 2 aracın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

19 Eylül 2022: Güngören’de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Metrobüste dehşet

9 Eylül 2022: Avcılar Şükrübey istasyonunda metrobüsler birbirine girdi, 99 kişi yaralandı.

6 Eylül 2022: Yenikapı’da İETT otobüsünün 7 araca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

4 Ağustos 2022: Arnavutköy’de İETT otobüsü panelvan araç ve otomobile çarptı. Otomobilde sıkışan hamile kadın yaralandı.

1 Temmuz 2022: Sancaktepe’de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü iki kişiye çarptı.

18 Haziran 2022: İstanbul’da İETT otobüsü ara sokakta park halinde bulunan 17 araca çarptı. Otobüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı.

7 Haziran 2022: Sultangazi’de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarparak kaza yerinden kaçtı.

6 Haziran 2022: Ümraniye’de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi öldü.

25 Nisan 2022: Sarıyer’de şoförünün inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü 15 araca çarptı, 4 kişi yaralandı.

4 Nisan 2022: Beyoğlu’nda freni patlayan İETT otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

28 Şubat 2022: Başakşehir’de, yolcuları indirmek için durağa yanaşmakta olan İETT otobüsü durakta bulunan bir kadın ve çocuğuna çarparak yaraladı.

6 Ocak 2022: Eyüpsultan’da kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Durakta bekleyenlerden 3 kişi ağır yaralandı.

Son kazada 2 kişi öldü

Geçtiğimiz perşembe günü Bakçelievler’de E-5 yan yol Metroport AVM önünde, Sefer B. yönetimindeki İETT otobüsünün karıştığı kazada yaralanan 6 kişiden 2’si öldü.

Aynı gün Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, itfaiye yangını güçlükle söndürdü.