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Aktüel İstanbullular dikkat! Yarın trafiğe kapalı olacak
Aktüel

İstanbullular dikkat! Yarın trafiğe kapalı olacak

Kartal'da yarın yapılacak "Emek ve Özgürlük İttifakı"nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 18:50:00 -
İstanbullular dikkat! Yarın trafiğe kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

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