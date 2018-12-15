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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş-Trabzonspor arasında Vodafone Arena'da oynanacak olan derbi maçı nedeniyle, İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:02
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Vodafone Park Stadyumu’nda Beşiktaş A.Ş.- Trabzonspor A.Ş. takımları arasında yarın saat 19.00’da oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 14.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Stad arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stad yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek. Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesi’ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:02
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş-Trabzonspor
  3. İstanbul'da bu yollar kapatılacak

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