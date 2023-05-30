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Yaşam İstanbullular dikkat! Yarın bu bölgelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
Yaşam

İstanbullular dikkat! Yarın bu bölgelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:50:00 -
İstanbullular dikkat! Yarın bu bölgelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), İstanbul'da yarın bazı mahallelere 12 saat boyunca su verilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

10 mahallede su kesintisi

Açıklamada, yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.

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