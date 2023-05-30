İstanbullular dikkat! Yarın bu bölgelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), İstanbul'da yarın bazı mahallelere 12 saat boyunca su verilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Sarıyer isale hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
10 mahallede su kesintisi
Açıklamada, yarın 09.00 ila 21.00 saatleri arasında; Sarıyer ilçesindeki Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, PTT Evleri, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Sarıyer Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahallelerine su verilemeyeceği ifade edildi.
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