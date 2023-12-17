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Yaşam İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerinde aksama
Yaşam

İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerinde aksama

Yeniakit Publisher
2023-12-17 00:19:00 -
İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerinde aksama

Metro İstanbul yaptığı açıklamada Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapılabiliyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı üzerinde kara yolu aracının kaza yaptığı, bu nedenle seferlerin Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilebildiği duyuruldu.

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