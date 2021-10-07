İstanbullular dikkat! Son dakika uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Ekim tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'da içinde olmakla birlikte 7 ile şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Ekim hava durumu tahminleri..

Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak.