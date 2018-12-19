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İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

İstanbul'da etkili olan yağmur ve rüzgar deniz otobüsü seferlerine de olumsuz yansıdı. İDO hava muhalefeti nedeniyle, Bursa-Armutlu-Yenikakıp-Kadıköy, Bandırma- Yenikapı-Botancı, Bursa-Kadıköy-Yenikapı’nın sabah seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:03
İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen yağış ve rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Rüzgar yer yer hız şiddetini arttırırken, yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rüzgarın zaman zaman şiddetini arttırdığı görüldü. Şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savruldu.
 
Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle İDO tarafından yapılacak seferler ilgili bir açıklama yapıldı. Buna göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy sabah 08:30 -10:55 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi,  Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:03
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. feribot
  4. İDO

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