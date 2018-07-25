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İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da yağışlı havanın saat 18.00 itibariyle kenti terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:11
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

İstanbul dün gün boyu gök gürültülü sağanak yağışlı havaya teslim oldu. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da yağışlı hava saat 18.00'e kadar devam edecek. Sonrasında ise yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 23 derece civarı olacağı, öğle saatlerinde ise 29 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya’nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

Hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:11
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Tokat
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Ordu
  7. Konya
  8. Kocaeli
  9. İstanbul
  10. Eskişehir
  11. Çankırı
  12. Aydın
  13. Ankara
  14. Amasya
  15. Adana
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. istanbul
  18. hava durumu

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