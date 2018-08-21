İstanbullular dikkat! İETT ek seferleri açıkladı

İBB, İETT aracılığıyla İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için yeni seferler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda Arnavutköy Haraççı, Başakşehir Kayaşehir, Avcılar Yeşilkent, Çatalca Kestanelik, Eyüp Alibeyköy ve Büyükçekmece Çakmaklı ile Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanında İETT'nin düzenlediği ek seferlerle vatandaşların ulaşımı kolaylaştırılıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Pendik Kurnaköy, Ferhatpaşa Ataşehir ve Sancaktepe Paşaköy'deki kurban kesim alanları için konulan yeni seferlerle ulaşım daha rahat sağlanıyor.

Kurban kesim alanlarından geçen hatlar şöyle:

AVRUPA YAKASI

-Haraççı/Arnavutköy kurban kesim alanı

Geçen hatlar: 36YS Yassıören-Arnavutköy, 336A Balaban Köyü- Bayrampaşa Metro

En yakın durak adı: Araç Muayene İstasyonu

-Kayaşehir/Başakşehir Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 79F Kayaşehir-Yenibosna Metro, 79M Kayaşehir- Mecidiyeköy, 78F Başakşehir 4.Etap- Fenertepe, MK22 Arnavutköy- Başakşehir Metro, 36F Cebeci Peronları - Kayaşehir, 79KM 11. Bölge - Mecidiyeköy Metrobüs

En yakın durak adı: Turgut Özal İ.H.O.O

-Yeşilkent/Avcılar Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 142B Belediye- Atatürk Caddesi, 142E Doğan Araslı Bulvarı-Aksaray Peronları, E-57 Esenkent-Bakırköy, E-58 Esenkent Bahçeşehir-Mecidiyeköy, 79KM 11. Bölge-Mecidiyeköy Metrobüs

En yakın durak adı: Karanfil ve Bizimevler Köprü

-Kestanelik/Çatalca Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 403 Çiftlikköy-Çatalca, 404 Yalıköy/Karacaköy-Çatalca

En yakın durak adı: İstanbul Caddesi

-Alibeyköy/Eyüp Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 47N Nur Sitesi- Eminönü, 49Z Yeşilpınar- 4.Levent- Zincirlikuyu Metrobüs, 47L Binevler- Hacıosman Metro, 49GB Yunus Emre Mahallesi-Şişli, 49M Kazım Karabekir Mahallesi-Şişli

En yakın durak adı: Fidanlık durağı

-Sultangazi Belediyesi Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 36L MescidiSelam-Beşiktaş, 36S Habibler Merkez- Sultangazi Belediyesi, 78C Yunus Emre Mahallesi- Başakşehir Metrokent, HT6 Batışehir- Kocatepe Metro

En yakın durak adı: Mimar Sinan Bulvarı durağı

-Çakmaklı/Büyükçekmece Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: E-60 Büyükçekmece/Mimar Sinan-Mecidiyeköy, 142S Tüyap-1.Cadde, 144B Gürpınar Ortaokulu-Heybetli Sokak, 418 İ.Ü. Avcılar Kampüsü-Hadımköy TOKİ, HT18 Cennet Mahallesi-Yenibosna Metro

En yakın durak adı: SAN-BİR 3

ANADOLU YAKASI

-Ferhatpaşa/Ataşehir Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 14KS Sultanbeyli-Gölet-Kozyatağı Metro, 320Y Yenidoğan Peronları-Kozyatağı Metro, 320A Sultanbeyli/Mimar Sinan-Samandıra/Üsküdar

En yakın durak adı: G-67 Sokak

-Kurnaköy/Pendik Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 132D Kurtdoğmuş- Ballıca-Kartal

En yakın durak adı: Yöresel Pazar

-Paşaköy/Sancaktepe Kurban Kesim Alanı

Geçen hatlar: 131B Mimar Sinan Mahallesi-Ümraniye, 132M Sultanbeyli Mimar Sinan-Abliye-Kartal Devlet Hastanesi, 18M Sultanbeyli Mimar Sinan-Uzunçayır Metrobüs, 131M Battalgazi Mahallesi-Bereket Sitesi, 320Y Yenidoğan Peronları-Kozyatağı Metro, 320A Sultanbeyli/Mimar Sinan-Samandıra/Üsküdar

En yakın durak adı: Sultanbeyli Anadolu Lisesi