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İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da bugün 29 Ekim kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:58
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapanacak

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı: 

Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsünden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde.

Alternatif güzergâhlar ise, 75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi, Kurtuluş Caddesi olarak sıralandı.

Kadıköy'de sabah bu yollar kapalı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan bir başka açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 09.00-12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Hulusi Behçet Caddesi

Bu yolara alternatif güzergâhlar da, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak duyuruldu.

Kadıköy'de akşam kapatılacak yollar

Yapılan bir değer açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 18.00'dan kutlama bitişine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.

Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak Yollar, Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar olarak açıklandı.

Bu yollara alternatif güzergâhlar ise, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:58
  1. trafik
  2. trafiğe kapatılacak yollar

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