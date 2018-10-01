İstanbullular dikkat! Bu akşam geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan verilerine göre megakent İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Olası sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.01 Ekim 2018 Pazartesi 17:07
Meteoroloji Genekl Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.
Ege ve yurdun Batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da da etkisini gösterecek.
Akşam saatlerinde başlayacak gökgürültülü sağanak yağış gece saatlerinde etkisini artıracak.
İstanbul'da salı günü de bulutlu ve aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Çarşamba gününden itibaren yağışın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
YORUM YAZ