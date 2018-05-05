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İstanbullular dikkat! Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre; Dragon Bot Yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:09
İstanbullular dikkat! Bazı vapur seferleri iptal

Üniversiteler arasındaki Dragon Bot Yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

7 MAYIS'TA SEFERLER BAŞLAYACAK

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, üniversiteler arasında yapılacak Dragon Bot Yarışları nedeniyle 5 - 6 Mayıs'ta Haliç Hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Hattaki seferler 7 Mayıs'ta başlayacak.

Kaynak: Dunya.com

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:09
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