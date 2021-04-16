İstanbullular dikkat! AVM'lerin kapanış saatleri değişti
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, İstanbul'da bulunan AVM ve cadde üzerindeki mağazaların kapanış saatinin değiştiğini duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleriyle ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndan açıklama geldi.
Saatler değişti
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabında,yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."