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Gündem İstanbullular dikkat! Akşam erken saatte kapanacak
Gündem

İstanbullular dikkat! Akşam erken saatte kapanacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'lerin 19.30'da kapatılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 17:13:00 - 2022-01-24 17:41:42
İstanbullular dikkat! Akşam erken saatte kapanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle kentteki alışveriş merkezlerinin saat 19.30'da kapatılacağını bildirdi.

'AVM'ler 19.30'da kapatılacaktır'

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacaktır. Hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

 

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