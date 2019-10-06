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İstanbullular dikkat! 7 Ekim Pazartesi günü hava durumu

Son iki gündür yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yeni hafta öncesinde de herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, 7 Ekim Pazartesi günü hava durumu...

06 Ekim 2019 Pazar 21:17
İstanbullular dikkat! 7 Ekim Pazartesi günü hava durumu

Son iki gündür yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yeni hafta öncesinde de herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, 7 Ekim Pazartesi günü hava durumu...

Sonbahar geldiğini özellikle son iki gündür yurt genelindeki serin ve yağışlı havayla kendini gösterdi. Özellikle son iki gün yurt genelinde sağanak yağışın etkisi altındaydı. Yeni hafta öncesinde herkes "Pazartesi günü hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı aramaya başladı.

7 Ekim Pazartesi günü hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Antalya, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu, Osmaniye'nin batı kesimleri, Trabzon'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

İşte bazı iller ve hava tahmin raporu 

İstanbul

13°C 21°C

Sağanak yağış

Ankara

7°C 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir

17°C 25°C

Gökgürültülü sağanak yağış

Antalya

20°C 26°C

Gökgürültülü sağanak yağış

Bolu

4°C 20°C

Sağanak yağış

Samsun

15°C 20°C

Çok bulutlu

Trabzon

17°C 21°C

Sağanak yağış

Kars

4°C 20°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır

11°C 28°C

Parçalı bulutlu

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 21:17
  1. Osmaniye
  2. Trabzon
  3. Tokat
  4. Samsun
  5. Rize
  6. Muş
  7. Kars
  8. İzmir
  9. Mersin
  10. Diyarbakır
  11. Bolu
  12. Bingöl
  13. Artvin
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. Adana
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