İstanbullular dikkat! 7 Ekim Pazartesi günü hava durumu
Son iki gündür yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yeni hafta öncesinde de herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, 7 Ekim Pazartesi günü hava durumu...06 Ekim 2019 Pazar 21:17
Son iki gündür yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yeni hafta öncesinde de herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, 7 Ekim Pazartesi günü hava durumu...
Sonbahar geldiğini özellikle son iki gündür yurt genelindeki serin ve yağışlı havayla kendini gösterdi. Özellikle son iki gün yurt genelinde sağanak yağışın etkisi altındaydı. Yeni hafta öncesinde herkes "Pazartesi günü hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı aramaya başladı.
7 Ekim Pazartesi günü hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Antalya, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu, Osmaniye'nin batı kesimleri, Trabzon'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.
İşte bazı iller ve hava tahmin raporu
İstanbul
13°C 21°C
Sağanak yağış
Ankara
7°C 22°C
Parçalı bulutlu
İzmir
17°C 25°C
Gökgürültülü sağanak yağış
Antalya
20°C 26°C
Gökgürültülü sağanak yağış
Bolu
4°C 20°C
Sağanak yağış
Samsun
15°C 20°C
Çok bulutlu
Trabzon
17°C 21°C
Sağanak yağış
Kars
4°C 20°C
Parçalı bulutlu
Diyarbakır
11°C 28°C
Parçalı bulutlu
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