  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbullular bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor

Yeniakit Publisher
2020-08-01 12:11:27 -
İstanbullular bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle sahil ve parklarda vakit geçiriyor.

Bayram tatili nedeniyle trafikte sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Boğazı çevresi, Ortaköy, Bebek, Sarıyer, Avcılar, Bostancı, Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimlerine gelen vatandaşlar, denize girerek serinliyor, park ve bahçelerde piknik yapıyor.

Bazı vatandaşlar da Küçükcekmece Gölü kenarında balık tutmayı tercih ediyor.

Avcılar Paşaeli Kent Parkı'nda anonslarla vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyarılıyor.

Büyüklerin piknik yaptığı parkta, çocuklar da oyun alanlarında eğleniyor.

Ailesiyle beraber tatil fırsatını değerlendirdiğini söyleyen Abdullah Coşkunfırat, temiz havanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı