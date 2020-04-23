İstanbullular balkonlara ve pencerelere çıkarak 23 Nisan’ı kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Saat 21.00’da gerçekleştirilen kutlama anları ise drone ile havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan’ı kutlamak için vatandaşları saat 21.00’da balkonlara ve camlara İstiklal Marşını okumak için davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine vatandaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00’da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar bayrak sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı. Megakentin bazı bölgelerinde ise vatandaşlar meşaleler yaktı. İstanbul’daki kutlamalar ise drone ile havadan görüntülenirken, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.