İstanbullu seçimini yaptı! İşte 23 Haziran sonuçları 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin son sonuçlar gelmeye başladı. AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım yüzde 45.26 oy alırken CHP'li aday Ekrem İmamoğlu ise yüzde 53.83 oy aldı.

İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün 10 milyon 560 bin 963 vatandaş sandık başına gitti. Sandıklar saat 17:00 itibari ile kapandı, oy sayma işlemi başladı. İstanbul tercihini Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu yönünde mi yaptı, işte ilk sonuçlar.. 1 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti. İlk sonuçlar gelmeye başladı İstanbul’da sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçildi. ilk sonuçlar gelmeye başladı, işte nefes kesen yarışta son durum... Adaylar... Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

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