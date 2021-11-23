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Gündem İstanbullu kadınlar için 'pembe vagon' ve 'pembe otobüs' artık kaçınılmaz hale geldi!
Gündem

İstanbullu kadınlar için 'pembe vagon' ve 'pembe otobüs' artık kaçınılmaz hale geldi!

İş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüsleri ile metrobüslerde artan insan yoğunluğu, İstanbullu kadınlar için "pembe vagon" ve "pembe otobüs" gerekliliğini artık kaçınılmaz kıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 01:01:00 - 2021-11-23 01:11:44
İstanbullu kadınlar için 'pembe vagon' ve 'pembe otobüs' artık kaçınılmaz hale geldi!

 Yeniakit.com.tr 

Dünyanın en büyük metropolleri arasında gösterilen İstanbul'un bir yandan nüfusu artarken diğer yandan da iş bilmez bir CHP'li tarafından yönetilmesi, "toplu ulaşımı" adeta felç etti.

İstanbullu her gün aynı çileyi yaşıyor!

İstanbul'un birçok noktasında oluşan uzun insan kuyrukları, vatandaşları çileden çıkartırken, araç içlerinde de yoğun kalabalık oluşuyor.

Uygulama artık kaçınılmaz!

Tacizci sapıkların artış gösterdiği günümüzde, kadınlarla erkeklerin kalabalıkta iç içe seyahat etmeleri, İstanbullu kadınların huzuru açısından "pembe vagon" ve "pembe otobüs" uygulamasını kaçınılmaz kılıyor.

Gözler kadın derneklerinde

Kamuoyu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kadın derneklerinin, sadece kadınları değil erkekleri de rahatsız eden bu ortamı düzelterek, isteyen İstanbullu kadınların kullanımına sunmak üzere kadına özel ulaşım aracı için faaliyete geçmesini bekliyor.

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