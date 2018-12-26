İstanbullu işadamları yaşadı! İyileştirme ve dışa açılma için altın fırsatlar

Ekonomi Servisi

Ticaretin kalbinin attığı İstanbul’daki iş alemini çatısı altında buluşturan İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyelerinin 2019’da gerçekleştirmek istediği hedefler için destek atağını sürdürecek. Şekib Avdagiç’in başkanlığındaki Oda yönetimi, içeride yatırımı iyileştirmeyi hedefleyen girişimlerin desteklenmesinin yanı sıra yeni bir ihracat seferberliğini başlatıyor.

Rahatlatıcı fırsatlar

Üye sayısı 430 bine ulaşan ve dünyanın önde gelen odalarından birisi olan İstanbul Ticaret Odası, 2019 yılı iş programında önceliği, üyelerinin iç pazarda başarılı işler yapmasına dışarda ise ihracat seferberliğine verdi. İTO yönetimi, bu çerçevede nefes kredisi başta olmak üzere birçok rahatlatıcı fırsatları üyeleri ile paylaşacak.

Önce iç pazar canlanacak

İstanbul Ticaret Odası; perakende ticaret, turizm, tekstil, inşaat, lokanta, kafe, eğlence, ulaşım ve otomotiv sektörlerini canlandıracak yeni çalışmalar yapacak. Üretim ve talep yüksek tutularak iç pazardaki canlılığın artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenmeye devam edecek.

Uluslararası rekabete hazırlık

İTO, iç giyim ve ayakkabı sektörlerinde başlattığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) programlarına devam edilecek.

İhracatçı yapan program

KOBİ olan üyelerin ihracat yapabilmesi için geliştirilen ve 246 firmayı ihracatçı yapan Yeni Nesil İhracata İlk Adım Projesi 2019’da da uygulanacak.

Tedarikçi günleri düzenlenecek

Türk Yan Sanayi Borsası (TYSB), yerli ve yabancı ana sanayiciyi İTO çatısı altında yerli yan sanayicilerle bir araya getirecek. Yerli ve yabancı ana sanayicilerin doğrudan satınalma departmanlarına özel olarak teknik talep eşleştirme organizasyonları öne çıkacak.

CERN’e ihracata devam

İTO’daki CERN İrtibat Ofisi aracılığı ile bugüne kadar CERN ile işbirliğine giden 21 firmaya yenilerinin eklenmesi için çalışılacak.

Atölye çalışmaları sürecek

Üyelerin teknolojik gelişmelerden ve ticaret dünyasındaki yeniliklerden haberdar olabilecekleri atölye çalışmalarında dijital dönüşüm ön planda olacak.

Perakendede takip sürüyor

İstanbul Ticaret Odası, ‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ ve ‘Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’ ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

Mağazacılıkta haksız rekabet

Haksız rekabet, kayıt dışı satış ve kayıt dışı istihdam sorunlarına 2019 yılında çözüm getirmeye devam edilecek.

Mahkemesiz çözüm imkânı

İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) ile ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözümlenmesi süreci hız kazanacak.

Nefes aldıran kredi müjdesi

İTO, finansa erişime zorlanan üyelerine sağladığı ‘Nefes Kredisi’ çalışmalarını ve sonuçlarını 2019’da da takip edecek. Nefes Kredisi, 2016’da bir, 2018’de iki olmak üzere toplamda üç kez uygulandı ve üyelere yaklaşık 2.5 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturmuştu. İTO, üyelerinin bankacılık ve finans alanında yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik müdahil olmaya devam edecek.

İstanbul’a özel tanıtım masası

İTO, üyelerinin iştirakini ve Türkiye’nin tanıtımını gerçekleştirdiği her fuarda İstanbul Masası açacak. Tanıtım masası; İstanbul’un tarihini, kültürünü ve turizmini görsel ve basılı unsurlarla anlatacak.