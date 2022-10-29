İstanbulkart sahipleri yeni yıla kadar kartlarını kişiselleştirmek zorunda. Bu sebeple pek çok kişi ‘İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir? İstanbulkart kişiselleştirme ekranı:

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek. İstanbul'da ekim ayı itibarıyla resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

18 Temmuz 2022 tarihinden sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiğinde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade ediliyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi “kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” web sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

Hukukçular, kartların kişiselleştirilmesine karşı

Hukukçular, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi kararını "seyahat özgürlüğünün kısıtlanması" olarak değerlendiriyor.

Hukukçular Derneği Başkanı avukat Ahmet Yılmaz, İstanbulkart almak için kişisel verilerin paylaşılmak zorunda kalınmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

İstanbulkart'ın sadece seyahat etme amacıyla kullanması gerektiğini dile getiren Yılmaz, “İster Türk vatandaşı isterse yabancı seyahat ederken İstanbulkart kullanmaktadır. Bu da insanların temel hakları olan özgürce seyahat edebilme ve bu hizmetlerden yararlanabilme hakkının doğal sonucudur. Bu hak Anayasa'nın 23. maddesinde güvence altına alınmıştır. Seyahat etme özgürlüğünü şarta bağlayan, hukuki gerekçesi olmayan her türlü sınırlama, zorlaştırma açıkça Anayasa'da düzenlenen seyahat etme özgürlüğüne haksız müdahaledir” diye konuştu.