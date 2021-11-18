İstanbulkart HES kodu değiştirme nasıl yapılır? İstanbul kart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021
İstanbulkart HES yükleme ekranı | İstanbul’da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu bulunuyor. İstanbulkart’ların HES koduyla eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirme yapmayanlar ya da yenilenen HES kodunu İstanbulkart’larıyla eşleştirmeyenler bu işlemi nereden nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, İstanbulkart’a nereden HES kodu yüklenir?
Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok alana girişte HES Kodu zorunluluğu bulunuyor. Peki, İstanbulkart’a HES nasıl yüklenir?
İstanbulkart HES kodu değiştirme nasıl yapılır? İstanbul kart HES kodu yükleme nasıl yapılır 2021
Koronavirüs salgınıyla birlikte HES kodu hayatlarımızın olmazsa olmazı haline geldi. Pek çok alana girişte HES kodu talep ediliyor. İstanbul’da toplu ulaşımda da HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Vatandaşlar HES kodlarını İstanbulkart’larına yüklemedikleri takdirde ulaşım kartlarını kullanamıyorlar. İstanbulkart’a HES kodu yükletme işlemi ise internet üzerinden yapılıyor.
İstanbulkart web sitesine giriş yapıp kart numaranız, TC kimlik numaranız ve HES kodu bilgilerinizi girerek yükleme işlemini hızla gerçekleştirebilirsiniz.
İstanbulkart’a HES kodu eşleştirme işlemi için bir ücret talep edilmiyor. İşlemlerinizi 'kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' sayfası üzerinden yapabilirsiniz.