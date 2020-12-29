HES kodu İstanbulkart yükle | Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Tarihin en büyük pandemileri arasında gösterilen koronavirüse karşı ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Bunlardan biri de HES kodu… Pek çok alana girişte HES kodu zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca toplu ulaşımda da HES kodu mecburiyeti var. İstanbul’da HES kodu zorunluluğu sebebiyle İstanbulkartların eşleştirme işleminin tamamlanması gerekiyor. Peki, İstanbulkart’a nasıl HES kodu yüklenir?

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

İstanbulkart eşleştirme | İstanbulkart HES kodu yükle

15 Ocak 2021’e kadar İstanbulkartlara HES kodu yüklenmesi gerekiyor. HES kodu yüklenmeyen kartlar kullanılamayacak. Vatandaşlar öncelikle HES kodu almak zorunda. HES kodunu e devlet üzerinden, Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan ya da SMS ile alabilirsiniz.

HES Kodunu SMS ile alabilmek için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e mesaj göndermeniz gerekiyor.

E DEVLET HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HES kodu aldıktan sonra İstanbulkart internet sitesine girerek işleminizi kolayca yapabilirsiniz. HES kodunun yanı sıra isim, soyisim, TC kimlik numaranız ve İstanbulkart numaranızı sisteme girmeniz gerekiyor.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ