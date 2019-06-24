İstanbul'dan uyardılar: Çok tehlikeli bir komplo!

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin de aralarında bulunduğu 25 örgüt, ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği ekonomi çalıştayının, "Filistin davasına komplo kurma amaçlı son derece tehlikeli bir adım" olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Ehli Sünnet Alimler Birliği, Suriye İslam Meclisi, Sudan'daki Müslüman Alimler Birliği, Lübnan Müslüman Alimler Birliği, İmâm-ı Âzam Ebu Hanife İlim ve Araştırma Vafkı gibi 25 örgüt, yarın Bahreyn'de başlayacak çalıştaya ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Müslüman halklara cuma günü, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek çalıştay karşıtı gösteriler düzenleme çağrısı yapıldı.

Ortak basın bildirisini okuyan Sudan'daki Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Abdulkerim, "Bazı Arap liderler, bu komploya direnmek ve reddetmek yerine, 'Refah için Barış' adlı Bahreyn çalıştayı gibi konferanslar aracılığıyla düşmanlara hizmet etmekte yarışıyor." ifadelerini kullandı.

"Filistin, yalnızca Filistinliler için değil tüm ümmet için bir İslam toprağıdır" diyen Abdulkerim şöyle devam etti:

"Dolayısıyla tüm İslam alemi, Filistin'i işgalci siyonistlerin elinden kurtarmak için çalışmalıdır. Konumu ve sıfatı ne olursa olsun hiç kimse bir zerresinden dahi vazgeçmemelidir. Siyonist düşmanla anlaşmaya varmak, bu topraklarda veya bir kısmında siyonistlerin varlığını tanımak hiçbir şekilde doğru değildir."

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Lübnanlıların Filistin'i satanlardan olmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde önceki gün, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinin yayınlanmasının ardından Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

"Bazıları Lübnan makamlarının sessizliğini zehirli teklifi kabul şeklinde yorumlamasın diye şunu vurgulamak istiyoruz. Yatırımları için Lübnan'da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin'i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak." ifadeleri kullanılan açıklamada, ekonomik olarak zor bir durumda olan Lübnan'ı milyar dolarlarla aldatabileceğini sananların yanıldığı kaydedildi.

"Filistin davası, "Arapların maddi olanakları" silahıyla vurulmak isteniyor"

Arap coğrafyasının Filistin meselesinin infazında kullanılmasına izin verilmemesinin istendiği açıklamada, Filistin davasının, her zaman olduğu gibi "Arapların maddi olanakları" silahıyla vurulmak istendiği aktarıldı.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketinde, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu öngörülmüştü.

Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan geliştirme projeleri hakkında detaylı bilginin paylaşıldığı planda, Filistin halkının başkent olarak gördüğü Doğu Kudüs'e hiç değinilmemişti.