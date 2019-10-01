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İstanbul'dan sonra İzmir için de deprem uyarısı yapıldı: 7,0 şiddetinde olabilir

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremin ardından İzmir için çok kritik bir uyarı yaptı.

01 Ekim 2019 Salı 11:50
İstanbul'dan sonra İzmir için de deprem uyarısı yapıldı: 7,0 şiddetinde olabilir

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İstanbul depreminin ardından İzmir ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, İstanbul’da bir fay hattı varken, İzmir’de 13 ayrı fay hattının olduğuna dikkat çekti. Murathan, kıyı bölgelerin risk altında olduğunu, söz konusu 13 fayın önemli bir kısmının kent yerleşiminden geçtiğini vurguladı.

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem, Türkiye’deki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Deprem nedeniyle bazı illerde de korku dolu anlar yaşatırken, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İzmir için önemli bir uyarı yaptı.

Korkutan açıklamalarda bulunan Murathan, "İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var" dedi.

Bu fayların bir çoğunun kent merkezinden geçtiğini ifade eden Murathan, İstanbul depremi kadar İzmir’in de konuşulması gerektiğini kaydetti. Murathan, "İstanbul’da deprem üretme potansiyeli olan şimdi tek bir fay hattımız var Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bunun İstanbul segmenti. İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var. Bunlar güncel, aktif, diri fay dediğimiz deprem üreten faylar. İzmir aslında tektonik bir kent yani bir fay kenti. İzmir’de 13 fayın önemli bir kesimi kent yerleşiminin içinden geçiyor" dedi.

"İzmir’de senaryo çalışması yapmışlar ve çok ciddi bir tablo çıkmış"

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura’nın bir deprem master planı hazırlattığını Türkiye’nin ilk master planlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Murathan, "Bir senaryo hazırlanmış bu master planda. Bu master planın temel amacı aslında İzmir’i depreme hazırlamak. O dönemin bilim insanları nasıl bir planlama yapalım diye tartışmış. En aktif fay olarak İzmir’i 1800’lü yıllarda çalışan bir fay İzmir’in o dönemde yaklaşık yarısı yıkılmış. Aktif olarak çalıştığında demişler ki, ’bu fay tekrar aynı büyüklükte deprem üretebilir.’

İzmir’de senaryo çalışması yapmışlar ve çok ciddi bir tablo çıkmış ortaya. İzmir’de yaklaşık olarak 1 milyon 400 bin kişinin 1998 ve 99 yılında yapılan çalışmalarda açıkta kalacağı işte yaklaşık en az 5 bin en fazlada 19 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörülmüş. O dönemde bu çalışmalar içerisinde bir takım önermeler getirmişler. Bu önermelerin en başında yapı stokunun elden geçmesi o dönem içerisindeki bütün binaların, konutların, iş yerlerinin depreme dayanıklılık testi yapılmış. Depreme dayanıklı bir yapı envanterenin çıkarılmasını istemişler" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:50
  1. İstanbul
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  4. İzmir deprem

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