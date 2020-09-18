İstanbul’dan Samsun’a götüreceklerdi! Polis enseledi
İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şahıslar, narkotik ekipleri tarafından enselendi. Şahısların yanında uyuşturucular da ele geçirildi.
Türk kolluk kuvvetli, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor. Gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, uyuşturucu tüccarlarına nefes aldırmıyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan şehre uyuşturucu nakli yapmak istediği belirlenen şahısların peşine düştü.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler operasyon başlattı.
Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 5 kişi İstanbul dönüşünde Samsun – Ankara kara yolu Sarıışık mevkiinde yakalandı. Gözaltına aşınan şahısların içinde bulundukları araçlarda da arama yapıldı.
Aramalarda, 986 gram bonzai, 127 gram metamfetamin maddesi ve 15,01 gram esrar maddesi bulundu.
Ekiplerin konuya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.