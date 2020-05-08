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Aktüel

İstanbul’dan Ordu’ya uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

İstanbul’dan Ordu’ya götürülen 3 kilo 470 gram uyuşturucu polisin operasyonunda ele geçirilirken, alayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:23:15 -
İstanbul’dan Ordu’ya uyuşturucu sevkıyatı polise takıldı

İstanbul’dan Ordu’ya götürülen 3 kilo 470 gram uyuşturucu polisin operasyonunda ele geçirilirken, alayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ilçe merkezinden geçecek bir araçtan uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi’nde aracı durdurdu. Yapılan aramada araçta bonzai olduğu değerlendirilen 3 kilo 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Uyuşturucunun İstanbul’dan Ordu’ya götürüldüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yakalanan şahısların işlemleri devam ediyor.

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