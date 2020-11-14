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Ekonomi İstanbul’dan ihracat rekoruna katkı
Ekonomi

İstanbul’dan ihracat rekoruna katkı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbullu üyelerinin ekonomiye olumlu katkıda bulunduklarını belirtti. İhracatçıların ekim ayında 17.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladıklarını hatırlatan Gülle, “İstanbul’un bu rekorlara katkısı çok büyük. Bu şehrimiz, ekim ayında 7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Aylık ihracatımızın yüzde 40’ından fazlasını tek başına gerçekleştirdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:49:00 -
İstanbul’dan ihracat rekoruna katkı

TİM Bölgesel İstişare Toplantısı’nda konuşan Gülle ayrıca “Geride bıraktığımız ay, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğimiz önemli bir başarıya imza attı. İhracatını yüzde 11.5 arttırarak 4 milyar 680 milyon dolara ulaştırdı. Aylık ihracatımızın yüzde 29’undan fazlası İMMİB bünyesindeki ihracatçılarımız tarafından gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

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