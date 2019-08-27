İstanbul'dan gönderilen göçmen sayısı açıklandı İstanbul Valiliği, düzensiz göçle İstanbul'a gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi. Ayrıntılar geliyor...

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