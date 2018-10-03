İstanbul'dan EDS'den kaçan sürücü motosiklete çarptı

Kaza, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre emniyet şeridinden giden ve EDS'ye yakalanmamak için aniden şerit değiştiren bir otomobil, Buğra T.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Buğra T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralı Buğra T.’ye müdahale etmeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de otoyolunda çevre güvenliği aldı.

DAKİKALARCA YERDE AMBULANS BEKLEDİ

Kazayı gören motosiklet ve araç sürücüleri de yol kenarına durarak yaralının yanına geldi. Yerde yatan yaralı sürücü için seferber olan vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine yardımda bulundu. Dakikalarca yerde taşınacağı ambulansı bekleyen yaralı için bir süre sonra başka bir ambulans geldi.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin meslektaşlarına teslim ettiği yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı kazada, motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

"OTOMOBİL EDS'DEN KAÇMAK İSTEDİ"

Kazayı gören bir vatandaş, "Otomobil emniyet şeridinden gidiyordu. Motosiklet ise şeridinde seyir halindeydi. Otomobil sürücüsü EDS'den kaçmak istedi. Bir anda yola çıkınca motosikletliye çarptı. Sonra motosikletli yere düştü" dedi.

Kaza sonrası yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.