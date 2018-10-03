THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İstanbul'dan EDS'den kaçan sürücü motosiklete çarptı

TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde emniyet şeridinden giden bir otomobil sürücüsü, Elektronik Denetleme Sistemi’ne (EDS) yakalanmamak için bir anda şerit değiştirince seyir halinde olan motosiklete çarptı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:18
İstanbul'dan EDS'den kaçan sürücü motosiklete çarptı

Kaza, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre emniyet şeridinden giden ve EDS'ye yakalanmamak için aniden şerit değiştiren bir otomobil, Buğra T.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Buğra T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralı Buğra T.’ye müdahale etmeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de otoyolunda çevre güvenliği aldı. 

DAKİKALARCA YERDE AMBULANS BEKLEDİ

Kazayı gören motosiklet ve araç sürücüleri de yol kenarına durarak yaralının yanına geldi. Yerde yatan yaralı sürücü için seferber olan vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine yardımda bulundu. Dakikalarca yerde taşınacağı ambulansı bekleyen yaralı için bir süre sonra başka bir ambulans geldi.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin meslektaşlarına teslim ettiği yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı kazada, motosiklet kullanılamaz hale gelirken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. 

"OTOMOBİL EDS'DEN KAÇMAK İSTEDİ" 

Kazayı gören bir vatandaş, "Otomobil emniyet şeridinden gidiyordu. Motosiklet ise şeridinde seyir halindeydi. Otomobil sürücüsü EDS'den kaçmak istedi. Bir anda yola çıkınca motosikletliye çarptı. Sonra motosikletli yere düştü" dedi. 
Kaza sonrası yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:18
  1. Edirne
  2. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Instagram çöktü mü? Neden erişim sağlanamıyor?
    1. Instagram çöktü mü? Neden erişim..
    2. Phillip Cocu: Görevimin başındayım
    3. Yıldırım'dan ABD'ye FETÖ tepkisi:..
    4. Yolunu şaşıran sevimli sincap..
    5. Başkan Erdoğan'a hakaret eden 2 şahıs..
    6. Çenesinde çıkan çıban hayatını kararttı
    7. Karahasanoğlu: 'Alnı secdeliler..
    8. Vatandaştan elektrik ve doğalgaz..
    9. Kobi’lere hızlı e-ihracat eğitimi
    10. TÜİK açıkladı! Zam şampiyonu domates
    11. Komiser yardımcılığı sınavı ne zaman?
    12. Trump'tan sinsi plan! El altından..
    13. Katar Suudi Arabistan'ı şikayet etti
    14. Bezmiâlem’den bilimsel ürün lansmanı
    15. Galatasaray, Portekiz'de zafer..
    16. Külliye’de akademik açılış heyecanı
    17. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı..
    18. Endonezya'da yanardağ patladı!
    19. Bin 247 kaçak yakalandı
    20. Her yerde aranıyordu! Alanya’da..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı