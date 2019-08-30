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İstanbul’dan dönüş yaptığı köyünde hayalini gerçekleştirdi

Üniversiteyi kazanan kızının okuyabilmesi için İstanbul’a göç eden ve kızının okulu bitirmesi ile Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyüne dönen 58 yaşındaki Nurgül Özkan, hayalindeki değirmeni açarak köylülerin de işlerini kolaylaştırdı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:59
İstanbul’dan dönüş yaptığı köyünde hayalini gerçekleştirdi

Üniversiteyi kazanan kızının okuyabilmesi için İstanbul’a göç eden ve kızının okulu bitirmesi ile Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı köyüne dönen 58 yaşındaki Nurgül Özkan, hayalindeki değirmeni açarak köylülerin de işlerini kolaylaştırdı.


18 yaşındayken eşini trafik kazasında kaybeden ve iki çocuğunu yetiştiren Nurgül Özkan, kızlarından birinin üniversiteyi kazanması ile yıllar önce İstanbul’a taşındı. Kızının okulu bitirmesinin ardından Kayseri’nin Şıhlı köyüne dönen Özkan, çalışmak için iş aradı ancak bulamadı. Bağı ve bahçesi de olmayan Özkan, evinin yakınında bulunan değirmeni yeniden açma hayalini gerçeğe dönüştürdü.


Kızının okuyabilmesi için İstanbul’a taşındığını anlatan 58 yaşındaki Nurgül Özkan, "İstanbul’da uzun bir süre kaldım. Kızım üniversiteyi bitirince işe başladı ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Ben de köyüme dönmek istedim" dedi.


Özkan, "Bağım ve bahçem de olmadığı için hayalimdeki değirmeni açmaya karar verdim. Evime yakın bir yerde bu değirmeni açtım. Değirmenin kapanması ile ellerindeki ürünleri 45 kilometre yol giderek ilçe merkezinde un yaptıran vatandaşlar, değirmeni açmam sonrasında büyük ilgi gösterdi. Değirmene Kadın Eli Değirmeni ismini verdim. Burada kepekli, kepeksiz, bulgur, dövme ve hayvanlar için arpa eziyorum" dedi.


Girişimde bulunmak isteyen kadınlara da tavsiyede bulunan Özkan, "Kadınlara hayal kurmalarını ve hayallerini gerçekleştirmek için girişimde bulunmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:59
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