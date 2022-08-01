İstanbul'dan Doğu Türkistan çağrısı: 'Soykırımı Hemen Durdur!'

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde Doğu Türkistan’daki Çin zulmüne karşı dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen basın açıklamaları ve protestoların İstanbul ayağı Saraçhane'de gerçekleştirildi.

İstanbul Saraçhane'de gerçekleştirilen basın açıklamasını Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdüsselam Teklimakan okudu.

Çin'in Doğu Türkistan, Tibet ve diğer işgal altındaki topraklarda insanlığa karşı işlenen soykırımı dile getirmek için bir araya geldiklerini belirten Teklimakam, "Bugün, 100'den fazla Müslüman örgütün yanı sıra, çokça aktivist ve akademisyenin katıldığı Stand4Uygurs (Uygurlar için ayağa kalk) uluslararası kampanya kapsamında, Çin soykırımını protesto etmek ve adalet ve özgürlük seven herkesin bize katılması için çağrıda bulunmak amacı ile buradayız." dedi.

'Soykırımı Hemen Durdur' diye bağırmak için toplandıklarını hatırlatan Teklimakam, aynı amaç ve inancı benimseyen farklı topluluklar ile birlikte Saraçhane Parkında Çin soykırımına hayır demeye ve uluslararası toplulukları, ülkeleri ve kişileri bu soykırımı durdurmak için harekete geçmeye çağrıda bulunmak için bir arada bulunduklarını hatırlattı.

Basın açıklamasında Doğu Türkistan’daki güncel durumu aktaran Abdüsselam Teklimakan, "Doğu Türkistan halkı 70 yılı aşkın süredir Çin işgali altında asimilasyon, katliam, soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine maruz kalmış, 3 milyonu aşkın insan sebepsiz yere toplama kamplarına kapatılmıştır. Çin, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele adına, Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer etnik grupları hedef alarak kitlesel öldürme, beyin yıkama, aileleri parçalama, ömür boyu hapsetme, organ çalma, cinsel taciz, zorla çalıştırma ve diğer sayısız suç yoluyla sistematik soykırım uygulamaktadır. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine göre bu suçlar açıkça soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Abdüsselam Teklimakan açıklamasında, "Birçok insan hakları raporu, toplama kampları tanıkları ve “Xin Jiang Polis Dosyaları” gibi sızdırılmış belgeler, Çin'in işgal altındaki Doğu Türkistan'da Soykırım işlediğini inkar edemez ayrıntılarla dünyaya göstermektedir. Geçen yıl Londra'da kurulan Uygur Mahkemesi, Xi Jin Ping Yönetimi altındaki Çin Otoritesinin, Doğu Türkistan'daki Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlardan sorumlu olduğu sonucunu yayınlamıştır." şeklinde konuştu.

Açıklamasında milyonlarca masum insanın tutulduğu binden fazla toplama kampı bulunduğunun altını çizen, Abdüsselam Teklimakan, "Ana dil yasaklanmış, mülklere el konularak Çinli yerleşimcilere hibe edilmiş, çocuklar ailelerinden zorla alınmış ve Çinli yerleşimcilere evlat edindirilmiş veya Melekler Yuvası adı verilen çocuk kamplarına hapsedilmiştir. Bugün Doğu Türkistan’da 15 binden fazla cami yıkıldı veya gece kulübüne dönüştürüldü. İslam veya kültürel kimlikle ilgili her şey Terörün alameti olarak belirlenip yok edildi. Çinli yerleşimcilerin sayısı arttıkça Doğu Türkistanlıların nüfusu azaltıldı. Bunlar kesinlikle katliam ve soykırımdır. Burada şunu demek istiyorum ki, Uluslararası toplum İslamofobi, ırkçılık ve nefret suçlarıyla mücadele ederken, Çin rejiminin dünyanın en ırkçı, İslamofobik ve totaliter güç olduğu gerçeği kabul edilmelidir." diye konuştu.

'Soykırımı Hemen Durdur!' programı İstanbul'un yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerindeki Londra, Manchester, Edinburgh, Vaşington DC, Toronto, Sidney, Melbourne ve Brisbane illerinde gerçekleştirildi. (İLKHA)