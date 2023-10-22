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Aktüel İstanbullular soluğu sahilde aldı!
Aktüel

İstanbullular soluğu sahilde aldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 18:10:00 - 2023-10-22 18:15:48
İstanbullular soluğu sahilde aldı!

İstanbul'da güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunda açık alanlara akın etti.

Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşların tercihi Kartal, Maltepe ve Bostancı sahilleri oldu. Kimi yeşil alanlarda piknik yaparken kimi da yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirdi.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Yenikapı ve Sarayburnu sahillerini tercih eden vatandaşlar, aileleriyle güneşli havanın tadını çıkardı.

Yanlarında getirdikleri yiyecekleri yiyen ve çay içen içenler deniz manzarasını seyretti. Kimi vatandaşlar balık tutmayı tercih ederken çocuklar ise yeşil alanlarda oyun oynadı.
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Karaköy ve Beşiktaş'ta da vatandaşlar sahilleri doldurdu.

Bazı vatandaşlar ağaçların gölgelerinin altında oturarak vakit geçirirken bazıları da piknik yaptı.

İstanbulluların pazar gününü açık havada geçirmek istemesi nedeniyle sahil kesimlerine ve ormanlık alanlara giden yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

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