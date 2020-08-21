  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 20:15:44 -
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar, Ümraniye ve Ataşehir'de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerdeki 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda metamfetamin, bonzai ve skunk, 4 cep telefonu, hassas terazi ve 4 bin lira bulundu.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 kişi de adli makamlarca serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat
Gündem

Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla ilgili CHP'den flaş talimat

Partililerin Türkiye aleyhine yaptıkları skandal açıklamaların önüne geçemeyen CHP'de yönetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde a..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı