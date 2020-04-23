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Aktüel

İstanbul'daki trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi Samsun'da defnedildi

2020-04-23 12:56:02 -
İstanbul'daki trafik kazasında ölen polis memurunun cenazesi Samsun'da defnedildi

SAMSUN (AA) - İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memuru Samet Özbakış, Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Özbakış'ın İstanbul'daki hastanenin morgundan alınan cenazesi, kara yolu ile Çarşamba ilçesine getirildi.

Turgutlu Mahallesi Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Özbakış'ın naaşı toprağa verildi.

Cenaze törenine Özbakış'ın yakınlarının yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ile polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul'da önceki gün Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında görevli polis memuru Özbakış'ın kullandığı otomobille kamyonet çarpışmış, kazada yaralanan Özbakış kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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