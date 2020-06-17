İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için flaş karar

Merakla beklenen ‘Şampiyonlar Ligi 2020’ kararı resmileşti. 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Lizbon'da; çeyrek final ve yarı final maçlarının ise Portekiz’in Porto, Lizbon ve Guimares şehirlerinde yapılacağı belirtildi.

Bu sene normal süreçte finale ev sahipliği yapması gereken İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ise 2021’de seyircili olarak finali organize edeceği aktarıldı. 2021’de Rusya’da St Petersburg’da olması gereken finalin de bir yıl kayarak 2022’ye kalacağı vurgulandı.