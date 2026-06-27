İstanbul'daki LGBT skandalına valilik 'dur' dedi: Sapkınların barı kapatıldı

Atlantis Events tarafından "Mediterranean Gay Cruise 2026" adıyla duyurulan LGBT odaklı kruvaziyer turunun İstanbul programı sosyal medyada infiale yol açtı.

Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle yapılacak eşcinsel organizasyonda İstanbul'un bu rotaya eklenmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu.

"İptal edin" çağrıları yükseldi

Paylaşımlarda, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtımında kullanılmasına karşı çıkılırken, yetkililere sapkın etkinliğe engel olunsun çağrısı yapıldı.

Bazı kullanıcılar, organizasyonun hukuki ve idari boyutunun incelenmesi gerektiğini savundu. Tepki mesajlarında, İstanbul'un uluslararası LGBT etkinliklerinin merkezi gibi gösterilmesine karşı çıkıldığı ifade edildi.

Tekyön detayı afişte çıktı

Tartışmayı büyüten bir diğer detay ise İstanbul'daki TEK YÖN Bar & Club'ın duyurusu oldu. Kulübün tanıtım metinlerinde kendisini "İstanbul'un en büyük ve en gelişmiş gay bar ve gay club'ı" olarak tanımladığı görülüyor.

TEK YÖN tarafından paylaşıldığı belirtilen "Welcome to Istanbul Party" afişinde ise Atlantis misafirlerine yönelik bir İstanbul karşılama partisi mesajı yer aldı. Afişte, İstanbul'un iki kıtayı birleştiren yapısına vurgu yapılarak, Atlantis yolcularının İstanbul'da ağırlanacağı izlenimi verildi.

LGBT barı kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi’nde faaliyet gösteren TEK YÖN Adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.

İstanbul'un tanıtımında Sultanahmet'de var

Sapkın turun organizatörü Atlantis Events'in İstanbul tanıtımında şehir, "iki kıtaya yayılan tek şehir" olarak anlatılıyor. Tanıtımda Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Boğaz turu, Yerebatan Sarnıcı, Karaköy ve Taksim gibi noktalar öne çıkarılıyor.

Müslümanlar için önemli dini ve kültürel mirasa sahip olan İstanbul'daki tarihi mekanların, LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun tanıtımında tepkileri daha da büyüttü.

Etkinliğe tepki büyüyor

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğine dikkat çekilerek organizasyonun kentte gerçekleştirilmesine tepki gösterildi. Bazı kullanıcılar, yetkililerin konuya müdahale etmesini isterken, etkinliğin Türkiye programının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Tepki gösteren kullanıcılar, aile yapısı, ahlaki değerler ve toplumsal hassasiyetler üzerinden eleştirilerde bulundu. Paylaşımlarda, "Bu tür etkinliklerin Türkiye'de yapılmasına izin verilmemeli", "Yetkililer gerekli adımları atmalı" ve "İstanbul'un dini ve kültürel dokusu dikkate alınmalı" yönünde ifadeler öne çıktı.

Bazı kullanıcılar ise "özgürlük" kavramının toplumun temel değerlerini yok sayacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, organizasyonun kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu dile getirdi.