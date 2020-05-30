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Aktüel

İstanbul'daki kilise haçını söken şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:36:21 -
İstanbul'daki kilise haçını söken şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kırdığı ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı gerekçesiyle gözaltına alınarak, adli kontrol şartıyla salıverilen şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesinde bulunan Ermeni Kilisesi’ne ait haçın 28 Mayıs’ta kırılıp kilise önündeki kaldırıma atılması olayına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli Mazlum S. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin serbest bırakılma kararına itiraz ederek, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan şüpheli Mazlum S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.
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