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Ekonomi İstanbul'daki fırıncılardan 'zarar' bahanesi! Ekmeğe zam için toplanacaklar
Ekonomi

İstanbul'daki fırıncılardan 'zarar' bahanesi! Ekmeğe zam için toplanacaklar

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Şubat ayı içinde ekmek fiyatına ilişkin zam toplantısı yapacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 16:38:00 - 2023-01-22 16:41:59
İstanbul'daki fırıncılardan 'zarar' bahanesi! Ekmeğe zam için toplanacaklar

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul’da 200 gr fiyatı 5 TL olan ekmeğe yeni zam geliyor.

Anadolu Ajansı’na konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu belirterek, Şubat ayı içinde zam toplantısı yapacaklarını duyurdu.

Zam talebi gerekçesi olarak maliyeti gösteren Çetin, 5 TL’den satılan 200 gr ekmeğin tüm giderler dahil 4,80 TL maliyeti olduğunu söyledi.

‘Fırıncının günah keçisi olması doğru değil’

Erdoğan Çetin, İstanbul’da bir günde yaklaşık 20 milyon ekmek üretildiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Üyelerimizin, şu anda ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yönünde talebi var ama henüz fiyat talebi yapmadık. Net bir tarih vermem çok doğru olmaz. Çünkü bu ayın resmi tarifesi çıktı. Onun için ‘şu gün, şu zaman’ desem olmaz. Fiyat artışının ocak içerisinde olmayacağı kesin.

Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız. Esnaf, fırıncı zor durumda kalmasa hiçbir şekilde fiyat yükseltmez, hiçbir şekilde zam talep etmez. Zorda kaldığı ve zorlandığı için sürekli fiyat artışı talep ediyor. Bunun sebebi de artan enerji maliyetleri, ham madde maliyetleri. Burada fırıncının günah keçisi olması çok doğru değil.

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