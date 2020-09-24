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Aktüel İstanbul'daki Filistin görüşmeleri memnuniyetle karşılandı
Aktüel

İstanbul'daki Filistin görüşmeleri memnuniyetle karşılandı

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye: - "Hükümet, gelecek seçimlerin başarısı için tüm gerekli unsurları yerine getirmeye hazır"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 06:08:56 -
İstanbul'daki Filistin görüşmeleri memnuniyetle karşılandı

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İstanbul'da iki gündür devam eden Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki görüşmelerin olumlu olmasından övgüyle söz etti.

Yazılı açılamada bulunan İştiyye, Filistin'de yapılması planlanan seçimlere ilişkin müzakerelerdeki uzlaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetinin İstanbul'da yürütülen olumlu diyalog ortamını büyük bir ilgiyle takip ettiğini dile getiren İştiyye, görüşmelerin bölünme sayfasını sonlandıracak bir mutabakatla tamamlanması ümidi içinde olduklarını kaydetti.

İştiyye, demokratik hayatın yenilenmesi ve ulusal birlik duvarının sağlamlaştırılması için seçimleri bir girişi kapısı olarak gördüğünü belirterek "Hükümet, gelecek seçimlerin başarısı için tüm gerekli unsurları yerine getirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da salı gününden bu yana Hamas heyeti ile Fetih Hareketi heyeti arasında yoğun toplantılar yapılıyor. Toplantılarda, Filistin'de son durum ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alınıyor.


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