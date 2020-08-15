İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var

Türkiye’de alınan önlemlerle düşüşe geçen koronavirüs vakaların tedbirlerin gevşetilmesi ve vatandaşların kurallara riayet etmemesi nedeniyle son haftalarda yeniden yükselmeye başladı.

Ancak vakaların artması bazı işgüzarları durdurmaya yetmedi. Gece kulüplerinin kapatılmasının ardından lüks yat ve tekneleri gece kulübüne çevirenler İstanbul Boğazı’nda dansözlü kalabalık eğlenceler düzenlemeye devam ediyor.

Tedbirleri hiçe saydılar

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı toplantılarda ne sosyal mesafe kuralına uyuldu ne de maske takılıp hijyene dikkat edildi.

Dün Balat sahilinde saat 22.00’den sonra kalkış yaptan lüks yat müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde gezip İstanbul Boğazı'na açıldı. Rezil partinin organizatörleriyle diğer katılımcılar sosyal medyadan canlı yapmayı da ihmal etmedi.

Zorunlu olmasına rağmen hijyen kurallarına uymayıp maske de takmayan kendini bilmez insanların düzenledikleri kaçak eğlence partisi sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sokaklarda vatandaşlara maske takmadıkları için ceza kesildiği hatırlatan kullanıcılar gecenin karanlığını fırsat bilerek Boğaz’da korona yayanlara karşı da yetkili birimlerin acil önlem almasını istedi.