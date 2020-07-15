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Aktüel

İstanbul'daki camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu

Kentin 39 ilçesindeki merkez camilerinde, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:24:39 -
İstanbul'daki camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un 39 ilçesindeki merkez camilerinde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan vatandaşlar için camilerde Kur'an okundu ve dualar edildi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında, öğle namazından önce İstanbul'un 39 ilçesindeki merkez camilerinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde şehitler için okunan Kur'anın ardından, cami girişinde vatandaşlara lokum ve bisküvi dağıtıldı.

Fatih Camisi'nde de Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Duaya öğle namazı için camiye gelen vatandaşlar da iştirak etti.

Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camisi'nde de öğle namazı öncesi yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara helva ve su ikram edildi.




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