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Aktüel İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Bir günde büyük artış
Aktüel

İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Bir günde büyük artış

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarında büyük artış yaşandı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle su seviyesi yüzde 59,94 olarak ölçüldü. Kar yağışının etkisiyle artışların küçük olduğu dönemde bir gündeki 4 puana yakın artış dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 20:04:00 -
İstanbul'daki barajlardan sevindiren haber! Bir günde büyük artış

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler meydana geldi. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları düşüşe gereçerek kış aylarında yüzde 40'a kadar geriledi.

Fakat İstanbul'da etkili olan kar ve yağmur yağışı barajları olumlu yönde etkiledi.

Bugün yayınlanan İSKİ verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 59,94'e yükseldi.

Bir günde artış 3,81 puan olurken, son bir haftadaki artış yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu artış oranı son dönemdeki en büyük yükseliş olarak dikkat çekti.

İstanbul’daki barajlarda en yüksek baraj doluluk oranı yüzde 100’e yakın oranla 'Istrancalar' olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 28 oranla 'Sazlıdere' oldu.

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