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Gündem İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne? 3 Şubat 2021 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Gündem

İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne? 3 Şubat 2021 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

Son haftalarda etkili olan yağışlar ardından en çok merak edilen konular arasında barajların doluluk oranı yer alıyor. Peki, İstanbul’daki barajların doluluk oranı ne? 3 Şubat 2021 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajların son durumu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:40:00 -
İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne? 3 Şubat 2021 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

2021 senesine girdiğimiz günlerde barajların doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi İstanbulluları korkutmuştu. Ancak son haftalarda etkili olan yağışlar sebebiyle barajların doluluk oranı arttı. İSKİ 3 Şubat 2021 baraj doluluk oranı açıkladı. İşte “İstanbul’daki barajların doluluk oranı ne? 3 Şubat 2021 İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?” sorularının cevabı…

İstanbul baraj doluluk oranları son durum nedir?

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu. Böylece İstanbul’daki barajların  doluluk yüzde %43,45’e yükseldi. Ayrıca geçen yıl bugün barajların doluluk oranı yüzde 57,35 ile daha yüksek seviyedeydi.

İstanbul’da hangi baraj ne kadar dolu?

3 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 47,37

Pabuçdere Yüzde 21,80

Sazlıdere Yüzde 20,21

Büyükçekmece Yüzde 45,39

Alibeyköy Yüzde 52,41

Terkos Yüzde 41,77

Kazandere Yüzde 70,52

Elmalı Yüzde 50,36

Darlık Yüzde 54,88

Istrancalar Yüzde 93,82

 

 

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