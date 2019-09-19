İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Ayrıntılar Geliyor...

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