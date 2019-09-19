İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
19 Eylül 2019 Perşembe 17:39
Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:39
YORUM YAZ