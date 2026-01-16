  • İSTANBUL
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul’da “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne büyük çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul ili Esenyurt ilçesinde 10, Büyükçekmece ilçesinde 1, Güngören ilçesinde 1, Avcılar ilçesinde 4, Fatih ilçesinde 9, Muş ilinde 1 ev adresinde ve Avcılar ilçesinde 1, Beylikdüzü ilçesinde 1, Esenyurt ilçesinde 3, Fatih ilçesinde 2 iş yeri olmak üzere 26 ev ve 7 iş yerinde 33 adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir."

